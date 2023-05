Iran executeert twee mannen voor godslastering

Iran heeft twee mannen geëxecuteerd die schuldig waren bevonden aan het beledigen van de islam en de profeet Mohammed. Ze zijn opgehangen in de Arak-gevangenis in de provincie Markazi, meldt het Iraanse persbureau Mizan.

De twee mannen, Yousef Mehrdad en Sadrollah Fazeli Zare zouden online platformen, waaronder een Telegramkanaal, hebben gerund die gewijd waren aan de haat tegen de islam en het promoten van atheïsme.

De mannen werden in 2020 gearresteerd en maandenlang in eenzame opsluiting geplaatst, waardoor ze ook geen contact met hun familie konden hebben. Dat meldt de U.S. Commission on International Religious Freedom, die de universele rechten voor vrijheid van religie monitort.

Het executeren van gevangenen vanwege godslastering komt niet vaak voor. Bij eerdere veroordelingen werden lagere straffen opgelegd. Het is niet duidelijk waarom Mehrdad en Fazeli Zare wel zijn geëxecuteerd.

Veel executies in Iran

Iran is een van de landen waar wereldwijd de meeste mensen worden geëxecuteerd. Alleen al dit jaar werden 203 gevangenen om het leven gebracht, meldt Iran Human Rights, een non-profitorganisatie in Oslo die zich inzet voor mensenrechten. Vorig jaar waren dat er over het gehele jaar ten minste 582, het hoogste aantal sinds 2015.

Eerder deze week werd ook al een man geëxecuteerd in Iran die verdacht werd van onder meer betrokkenheid bij een aanslag op een militaire parade in 2018.

De meeste gevangenen werden veroordeeld voor drugsgerelateerde misdrijven en moord. Ook zijn zeker vier mensen ter dood veroordeeld die meededen aan de protesten tegen het Iraanse regime na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij werd in september vorig jaar gearresteerd, omdat ze zich niet aan de strenge Iraanse kledingvoorschriften voor vrouwen had gehouden. Ze werd mishandeld in een politiebusje en stierf niet veel later.

Daarnaast hebben VN-experts sjiitische moslims in Iran, die de meerderheid vormen in het land, opgeroepen om te stoppen met de vervolging en intimidatie van religieuze minderheden. Daarmee doelen ze op de behandeling van mensen met een andere overtuiging, zoals atheïsten en christelijken.