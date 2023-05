Politiebewaking bij school in België na dodelijke aanrijding met Thalys

De politie bewaakt een school en de buurt rond het treinstation Zaventem in België. Afgelopen vrijdag gebeurde daar een dodelijk ongeval met een Thalys-hogesnelheidstrein.

Bij een vechtpartij op het treinstation ten noorden van Brussel werden twee jongeren aangereden door de hogesnelheidstrein. Eén van hen overleed ter plekke, de ander werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels buiten levensgevaar.

De zichtbare en onzichtbare politiebewaking is nodig omdat er berichten op sociale media circuleren over mogelijke wraakacties, meldt Kurt Gommers, de directeur van de school aan de omroep VRT. "We moeten op alles voorbereid zijn. De politie kan moeilijk inschatten hoe groot de dreiging is, maar wij nog veel minder", zegt hij.

Gommers zegt nog niet veel te weten over wat er vrijdag gebeurd is en of leerlingen van zijn school erbij betrokken zijn geweest. "Ik heb geen concrete info over het incident en heb ook geen weet van ruzies afgelopen vrijdag op onze school", zegt hij.

Enkelband

Een advocaat van één van de jongeren die na het incident werden gearresteerd en verhoord zegt wel dat een schoolruzie de aanleiding was voor de vechtpartij op station Zaventem. "Het gaat om een ruzie die begon op school en geëscaleerd is op het station, met fatale gevolgen."

"Mijn cliënt was daar inderdaad aanwezig", zegt de advocaat. "Hij was een vriend van de jongen die overleden is, maar heeft niks met de feiten te maken. Hij heeft zich vrijwillig gemeld bij de politie, maar gezien de ernst van de feiten werd hij ook voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Hij is vrijgelaten onder voorwaarden."

De krant Het Laatste Nieuws meldde eerder dat vier jongeren waren aangehouden naar aanleiding van de vechtpartij. Eén werd eerder al vrijgelaten na verhoor, twee zijn onder voorwaarden vrij en de vierde is onder elektronisch toezicht geplaatst met een enkelband.

Meegesleurd

Volgens een getuige die sprak met de VRT werden de jongeren meegesleurd door de trein. "Het is dus zeker niet zo dat de ene de andere voor de trein heeft geworpen", aldus de getuige tegen de omroep.

Directeur Gommers meldt dat leerlingen van de school die getuige waren van het ongeluk terechtkunnen bij slachtofferhulp.