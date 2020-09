Sjeik Sabah, emir van Koeweit, overleden

Sjeik Sabah, de emir van Koeweit, is op 91-jarige leeftijd overleden, meldt de staatstelevisie in het emiraat. Hij lag sinds juli in een ziekenhuis in de Verenigde Staten, na een operatie in Koeweit. Waaraan hij leed, is niet bekendgemaakt.

Sabah IV al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, zoals hij voluit heet, leidde de oliestaat sinds 2006. Daarvoor was hij decennialang minister van Buitenlandse Zaken. Na de val van de Iraakse president Saddam Hoessein pleitte hij voor nauwere banden met Irak, het land dat Koeweit in augustus 1990 was binnengevallen. De daaropvolgende Golfoorlog duurde tot en met februari 1991.

Ook was hij voorstander van een diplomatieke oplossing voor het conflict tussen Golfstaat Qatar en enkele andere Arabische landen. Hij onderhield sterke banden met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Kort voor de aankondiging van zijn dood werd de normale tv-programmering onderbroken. Daarna werden er verzen uit de Koran voorgelezen. Sabah moet volgens de grondwet worden opgevolgd door zijn halfbroer, kroonprins sjeik Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Hij diende als minister van Binnenlandse Zaken en was plaatsvervangend hoofd van de nationale garde. Sinds juli nam hij al waar voor Sabah.