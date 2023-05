Nederlander trots op omgebouwde 'legerporsche' voor Oekraïense commandant

De commandant van de 24ste gemechaniseerde brigade van het Oekraïense leger stuurt sinds kort zijn troepen aan vanuit een bijzondere auto. Het is een omgebouwde Porsche Cayenne. "We wisten dat hij legergroen werd gespoten, maar niet dat hij zó zou worden gemodificeerd", zegt Nederlander Joshua Jannink. De Cayenne is een van de 26 auto's die Jannink samen met zijn Duitse vriend Niels heeft ingezameld voor Oekraïne. Met een topsnelheid van boven de 250 kilometer per uur is het waarschijnlijk een van de snelst rijdende voertuigen waar het Oekraïense leger over beschikt. Hier zie je welke speciale functies zijn toegevoegd:

Een overzicht van de aanpassingen aan de SUV - Cars 4 Ukraine

"De auto heeft een infraroodcamera", vertelt de 31-jarige Nederlander enthousiast. "Je kunt er 's nachts mee rijden zonder lampen aan, zodat je niet gespot wordt." Ook zijn er holsters in gebouwd om wapens in te zetten. En op het dak zit een speciale aansluiting voor Starlink. "Zo heb je altijd internet, waar je ook rijdt, en kan de commandant continu zijn troepen aansturen." Al deze snufjes zijn er na aankomst in Oekraïne in gebouwd door een andere vrijwilligersorganisatie, die op Twitter meldt dat commandant 'Bison' zijn legerporsche in ontvangst heeft genomen. Het voertuig zou worden ingezet bij de strijd rondom het al maanden belegerde Bachmoet:

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Wij hebben alle auto's zelf naar Oekraïne gereden", zegt Jannink, die in Praag woont. Hij stuurt samen met zijn Duitse vriend de vrijwilligersorganisatie Give Care aan. De groep zamelt geld in om gebruikte auto's te kopen, maar soms stellen donateurs direct een auto beschikbaar. De meeste wagens gaan naar het leger, een klein deel gaat naar hulporganisaties. "Door de oorlog gaan auto's in rap tempo kapot in Oekraïne", zegt de Nederlander. "En om mobiel te blijven heb je auto's nodig." In de voertuigen gaan volgens Jannink ook hulpgoederen mee.

Joshua Jannink onderweg - Joshua Jannink

Het Nederlands-Duitse initiatief is een van de talloze crowdfundingacties voor Oekraïne. Zo lopen er online zelfs inzamelingsacties om zeedrones te financieren voor het leger. De Oekraïense overheid juicht zulke initiatieven toe in de strijd tegen de Russische strijdkrachten. Jannink legt uit dat gulle gevers op eigen risico mee mogen rijden tot in Oekraïne. "Er zijn mensen die dat heel graag willen, maar anderen gaan liever niet zelf de grens over." Jannink legt uit dat zijn team en hij helpen bij het organiseren van de reis. Denk aan het papierwerk en de overnachtingen. Vijf keer per dag luchtalarm Het passeren van de Oekraïense grens en het afleveren van de voertuigen, ver van het front, zijn volgens de Nederlander vaak binnen een dag gedaan. Hij verblijft soms langer in het door oorlog getroffen land: zijn vrouw is Oekraïense. "Het luchtalarm gaat soms wel vijf keer per dag af. Het is verschrikkelijk, maar vreemd genoeg gaat het dagelijks leven er gewoon door." Zodra de wagens zijn overgedragen, kan het ombouwen beginnen. Zo krijgen ingezamelde auto's bepantsering tegen kogels en granaatscherven. Ook krijgen ze de kenmerkende legergroene kleur. Achter op pick-uptrucks wordt soms een machinegeweer gemonteerd:

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De Cayenne is ingezameld door de Duitse tak van de vrijwilligersorganisatie. "Een groep jongens had samen geld ingelegd om een tweedehands Porsche te kopen", zegt de Nederlander. Er is volgens hem zo'n 10.000 euro voor betaald. "Omdat Niels lid is van een Porscheclub is er vast ook wel wat korting gegeven", lacht Jannink. Daarbij speelt mogelijk ook mee dat het gaat om een inzamelingsactie. De luxe SUV zag er bij aankomst in Oekraïne nog heel anders uit. De tweedehandsauto was in Duitsland namelijk voorzien van geel-blauwe accenten, en versierd door schoolkinderen. "Ze hadden er 365 hartjes op geplakt, voor elke oorlogsdag één", verduidelijkt Jannink.

Afbeelding ter illustratie - Joshua Jannink