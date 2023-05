Deense omroep ontdekt Russische nep-protesten in Europa, ook in Nederland

DR heeft in samenwerking met een aantal andere Europese omroepen tien van zulke nep-protesten achterhaald, in de periode van december vorig jaar tot maart dit jaar. De mannen met protestborden zijn gezien in Den Haag, Parijs, Brussel en Madrid.

'Massaal bezocht'

De nep-demonstranten werden telkens gefotografeerd met andere demonstraties op de achtergrond, zoals een demonstratie van zorgpersoneel in Brussel, en een protest in Parijs tegen de Franse pensioenhervormingen.

De foto's van de 'demonstraties' moesten het doen lijken alsof de neppe pro-Rusland demonstraties massaal werden bezocht. Ze werden vervolgens verspreid op sociale media, onder meer in Facebook-groepen en op YouTube.

De omroep heeft met een paar mannen die meededen aan de nep-demonstraties contact opgenomen, maar ze wilden niet reageren op vragen.