Noorse koning Harald (86) opgenomen in ziekenhuis, toestand stabiel

Koning Harald van Noorwegen is opgenomen in het Rikshospitalet-ziekenhuis in Oslo, meldt het Noorse koninklijk huis vandaag. Hij is daar om om behandeld te worden aan een infectie.

Officieel is hij met 'ziekteverlof'. De 86-jarige koning verkeert in een stabiele toestand en moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven, meldt het Noorse koningshuis.

De Noorse vorst kampt de afgelopen jaren vaker met gezondheidsproblemen. Zo werd hij in december vorig jaar ook opgenomen met een infectie.

Hartoperatie

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren in 2021 in Noorwegen voor een staatsbezoek. Toen werd het programma ook aangepast vanwege de broze gezondheid van de Noorse koning.

Hij had het jaar daarvoor al een hartoperatie en niet lang daarna een operatie aan zijn knie ondergaan. De eerste twee dagen van het bezoek in Oslo was hij toen gastheer, maar op de derde en laatste dag nam kroonprins Haakon die taak van hem over.

Koning Harald is sinds 1991 het ceremoniële staatshoofd van Noorwegen.