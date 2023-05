Opnieuw minder pakketten bezorgd door PostNL, maar cijfers 'beter dan verwacht'

Opnieuw heeft postbedrijf PostNL minder pakketten bezorgd. Ook de omzet en de winst waren in de eerste drie maanden van dit jaar lager dan vorig jaar.

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf vanmorgen heeft gepubliceerd.

Er werden 81 miljoen pakketten bezorgd, zo'n 6,5 procent minder dan vorig jaar. Toch noemt het bedrijf de resultaten beter dan verwacht.

Al maanden heeft het bedrijf last van de inflatie. De eigen kosten lopen op, onder meer de loonkosten vanwege een nieuwe cao, maar ook vanwege bijvoorbeeld brandstofkosten.

Daarnaast merkt het bedrijf dat mensen sinds de oorlog in Oekraïne minder uitgeven.

Meer uitgeven

Dat het beter ging dan verwacht komt volgens het bedrijf door kostenbesparingen die ze eind vorig jaar hebben doorgevoerd. Dat gaat onder meer om efficiëntere routes bij de bezorging. Daarnaast zien ze dat mensen richting het einde van het kwartaal steeds meer pakketten bestelden.

In de maand maart alleen lag het aantal pakketten zelfs hoger dan een jaar eerder. Het bedrijf verwacht dat die stijging doorzet en dat er volgend kwartaal meer pakketten worden bezorgd dan een jaar geleden.

Reorganisatie

In februari kondigde PostNL een reorganisatie aan: 200 tot 300 voltijdsbanen moesten verdwijnen om de kosten te drukken. Dat moet vanaf volgend jaar een besparing van 25 miljoen euro per jaar opleveren.

PostNL is nog bezig met die reorganisatie. Het bedrijf gaat gesprekken voeren met de medezeggenschapsraad om te bepalen om welke posities het gaat. Het voornemen is om om zoveel mogelijk banen te schrappen door vacatures niet in te vullen, maar sluit gedwongen ontslagen niet uit.

In het eerste kwartaal van dit jaar was de omzet van PostNL 783 miljoen euro, 3 procent minder dan een jaar geleden. De winst daalde met 89 procent, maar bleef positief: 4 miljoen euro bleef er onder de streep over.