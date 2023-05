EK foilen voor omgeschoolde Kiran Badloe volgende stap 'in race tegen de klok'

Als een graatmagere windsufer van 73 kilo won Kiran Badloe in 2021 goud bij de Spelen in Tokio. Aan de vooravond van het EK foilen, de olympische opvolger van het surfen, weegt hij 95 kilo. Badloe is in Griekenland, waar de titelstrijd wordt gehouden, geen topfavoriet voor het eremetaal. "Om voor de medailles te kunnen varen, moet je heel goed zijn en dat ben ik nog niet. Maar zo langzamerhand kunnen we een inhaalslag gaan maken." De 28-jarige Badloe heeft een metamorfose ondergaan. De koning van de RS:X - hij won als opvolger van Dorian van Rijsselberghe op 'de oude deur' drie wereld- en twee Europese titels en olympisch goud - torst tegenwoordig 22 kilo extra aan lichaamsgewicht met zich mee. Dat is nodig om met het IQFoil-board, voorzien van een onderwatervleugel die de plank uit het water duwt, zwevend boven het water zo hard mogelijk te gaan. "Terwijl ik bij het surfen juist zo licht mogelijk moest zijn. Die transformatie is best pittig geweest." 'Lastig jaar met veel blessures' Bij de eerste reality check, de wereldbekerwedstrijd voor de kust van Palma de Mallorca begin april, haalde Badloe de medalraces niet. Voor de buitenstaander wellicht lastig te bevatten, maar voor de olympisch kampioen zelf niet. "Ik heb in 2022 een lastig jaar gehad met veel blessures en ben ook ziek geweest. Ik ben vrij roestig en dat zag je daar terug." Badloe moest eraan wennen om weer met 'een mannetje of zestig achter een startlijn te staan'. Hij maakte verkeerde keuzes. "Je mist wat boeien, snijdt ze verkeerd aan, waardoor je in de vuile wind van anderen terechtkomt. Het is een hele andere stijl van racen geworden. Alles wat ik op de RS:X goed kon, kan nu de deur uit."

Kiran Badloe na het winnen van olympisch goud in Tokio in 2021 - AFP

"Doordat je op een foil veel harder gaat, vaar je in een andere hoek ten opzichte van de wind. Je moet de vlagen heel anders lezen om de snelste weg naar de boei te vinden. Het is bijna alsof je een nieuwe sport moet leren. Het is nog steeds windsurfen, maar alles wat je op het water moet laten zien, is anders." "Het zou best kunnen dat de gewichtstoename een rol heeft gespeeld bij een paar blessures die ik heb gehad", blikt Badloe terug op een zwaar jaar. "Er komt meer druk op je gewrichten en je pezen en dat gaat op een gegeven moment zijn tol eisen. Maar afgelopen winter ben ik bij mijn coach Aron McIntosh in Nieuw-Zeeland geweest en blessurevrij teruggekomen. Ik heb voor het eerst in lange tijd drie maanden achter elkaar kunnen varen zonder uit te vallen."

De weg naar de Spelen Voor de Nederlandse foilers zijn er op weg naar Parijs drie kwalificatiemomenten. Het eerste moment zijn de WK die later dit jaar van 10 t/m 20 augustus in Scheveningen worden gehouden. De WK op Lanzarote eind januari 2024 vormen de tweede mogelijkheid. De wereldbeker voor de kust van Mallorca in april volgend jaar geldt als het laatste kwalificatiemoment. Alle drie evenementen worden even zwaar gewogen. Een eerste plaats levert twaalf punten op, de tweede plaats zeven, een bronzen medaille vier, de vierde plaats twee en de vijfde plaats één punt. De foiler met de meeste punten na deze drie kwalificatiemomenten krijgt het enige olympische ticket.