Zeker twintig doden bij bootongeluk Zuid-India, ook kinderen omgekomen

In het zuiden van India is zondagavond een toeristenboot gekapseisd met aan boord meer dan dertig passagiers. Zeker twintig mensen zijn verdronken, melden lokale media. Vier mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Ook kinderen kwamen om. Ze maakten een tochtje op de dubbeldekkerboot tijdens hun schoolvakantie, zegt de minister van Sport. Hij verwacht dat er nog meer lichamen uit de boot worden gehaald. Hoe het vaartuig kon omslaan, is onduidelijk.

Het ongeluk vond plaats in de buurt van Tanur, een kustplaats in het district Malappuram. De lokale autoriteiten hebben voor vandaag een dag van officiële rouw afgekondigd.

Veel vaartuigen in India zijn overvol en onveilig. Bootongelukken komen er vaak voor, schrijft persbureau AP.