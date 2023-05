Geen trekker naar Madrid, maar Helmond-uit: FC Groningen moet opnieuw beginnen

Als Groningen in 2000 promoveert naar de eredivisie, kan niemand bevroeden dat de club zich snel zal ontwikkelen tot een vaste middenmoter. Vooral vanaf het moment dat Ron Jans in 2002 de leiding krijgt als hoofdtrainer, gaat het crescendo met de club. Het Oosterpark wordt in 2006 verruild voor de Euroborg en in dat stadion ontluikt het talent van sterspelers als Luis Suárez en Dusan Tadic. Het levert FC Groningen naast sportieve successen ook miljoenen transfergeld op.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"Er was in die tijd rust in de club, er waren duidelijke en korte lijnen", vertelt Ron Jans. "Ik ben daar acht jaar trainer geweest en in die periode was Hans Nijland altijd de directeur, Henk Veldmate de hoofd scouting, Theo Huizinga de teammanager en zo kan ik nog wel meer namen noemen. Je moet één zijn bovenin en als dat het geval is, zie je dat vaak terug in de prestaties op het veld."

Ook na het vertrek van Jans blijft Groningen goed presteren. Hoogtepunt is het winnen van de KNVB-beker in 2015, de eerste echte prijs in de geschiedenis van de club. De prestaties in de competitie zijn stabiel en vrijwel ieder seizoen plaatst de 'Trots van het Noorden' zich voor de play-offs om Europees voetbal. En niet alleen sportief, ook in de leiding is er dus continuïteit, met algemeen directeur Hans Nijland als uithangbord.

"Wat er dit seizoen gebeurt, is in mijn optiek volledig onnodig. FC Groningen heeft een begroting van ver boven de 20 miljoen, dan hoor je bij de beste acht clubs te spelen. Als je dan een keer elfde of twaalfde wordt, dat kan gebeuren. Maar dit, redelijk kansloos eruit vliegen, dat is erg frustrerend en pijnlijk. Dit doet wel wat met je", vertelt Nijland.

Verval zichtbaar

Het verval is al zichtbaar in de laatste fase van vorig seizoen. De laatste zeven wedstrijden onder leiding van Danny Buijs worden allemaal verloren en de club eindigt als twaalfde. Met Frank Wormuth als nieuwe trainer hoopt Groningen een nieuwe weg in te slaan.