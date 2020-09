Tweede Kamer stemt in met derde steunpakket corona

De Tweede Kamer stemt in met het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers. Kern van dat pakket is dat de meeste regelingen uit de eerste twee steunpakketten blijven bestaan, maar in een versoberde vorm. Ze gelden nu tot 1 juli volgend jaar.

De PvdA had graag gezien, dat er een werkgarantie komt voor mensen van wie de baan op de tocht staat. Werkgevers van bedrijven die steun krijgen, zouden daarvoor verantwoordelijk moeten worden. Zo ver wil het kabinet niet gaan, maar werkgevers worden wel verplicht om mee te werken aan begeleiding naar nieuw werk.

Het kabinet trekt ook extra geld uit om werkzoekenden te ondersteunen en begeleiden via 'regionale begeleidingsteams'. Onder druk van de oppositie komt er ook meer aandacht voor de zwakke positie van jongeren op de arbeidsmarkt.

Breed draagvlak

Over de voorwaarden voor het pakket overlegde het kabinet vorige week met PvdA en GroenLinks om zoveel mogelijk steun voor de maatregelen te krijgen. Het kabinet vindt breed draagvlak belangrijk en heeft bovendien geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Bij de stemming bleek uiteindelijk dat het overgrote deel van de Tweede Kamer instemt met het derde pakket. De Partij voor de Dieren stemde tegen. De partij staat wel achter een deel van de maatregelen, maar protesteert ertegen dat er geen eisen op het gebied van duurzaamheid worden gesteld aan bedrijven die in aanmerking willen komen voor de NOW-regeling (tegemoetkoming in de loonkosten).

Ook de Eerste Kamer moet nog met de maatregelen akkoord gaan.