Ontploffing bij woning in Capelle aan den IJssel

Dit jaar zijn er al meer dan vijftig explosies bij woningen in de regio Rotterdam geweest. Dat zijn er meer dan heel vorig jaar. De gemeente Rotterdam en de politie hebben de beveiliging opgeschroefd op plekken waar de afgelopen tijd explosies zijn geweest. Dit gebeurt onder meer door cameratoezicht.

Er zijn dit jaar al meer dan 30 mensen opgepakt die in verband worden gebracht met de explosies. De incidenten worden in verband gebracht met de handel in verdovende middelen en andere criminele activiteiten. Afgelopen week kondigde de gemeente Rotterdam aan dat het preventief gaat fouilleren in wijken met veel explosies. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft de wijken Crooswijk en het Oude Westen aangewezen als veiligheidsrisicogebied, wat de maatregel mogelijk maakt.