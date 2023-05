Verstappen toont perfectie in Miami: 'Erg tevreden met zege vanaf negende plek'

Door een mislukte kwalificatie moest Max Verstappen als negende beginnen aan de GP van Miami. Op het circuit rondom het American football-stadion in Florida werd gevreesd voor lastige omstandigheden. Maar de Nederlander boekte een probleemloze zege. "Het ging kalm en netjes", vatte Verstappen de race droogjes samen. "Als je wint vanaf de negende plek, dan stemt dat erg tevreden." Tijdens de trainingen en in de kwalificatie vlogen diverse auto's van de baan wegens een gebrek aan grip. Maar op zondag verliep de race geheel incidentloos. Geen enkele uitvaller en slechts twee achterblijvers die op een ronde gezet werden. En de Red Bulls die met kop en schouders boven de rest uitstaken. Spektakel vooraf Het spektakel zat in Miami vóór de start, waar rapper LL Cool J de coureurs één voor één presenteerde, onder begeleiding van een orkest en cheerleaders. Tientallen beroemdheden paradeerden ondertussen over de startgrid. De race zelf was ronduit saai. Een greep uit de vele beroemdheden in Miami

Verstappen vond het overigens maar een poppenkast. "Sommigen houden van de spotlights, anderen zoals ik niet. Ik vind dit allemaal niet nodig. Ik loop liever naar de auto, zet mijn helm op en ga racen. Dit hoeft van mij zeker niet elk weekend, als snap ik natuurlijk de entertainmentwaarde." Toen het racen eenmaal begon, toonde Verstappen perfectie in Miami. De tweevoudig wereldkampioen deed werkelijk niets fout. "Het was inderdaad een goede race. Ik kon bij de start uit de problemen blijven en daarna de ene na de andere auto inhalen." Twee in één Hoogtepunt was een manoeuvre waarbij Verstappen met één actie Charles Leclerc en Kevin Magnussen het nakijken gaf. Na vijftien rondes had hij op Pérez na iedereen al ingehaald. De Mexicaan moest al snel naar binnen voor een bandenwissel, waardoor Verstappen aan de leiding kwam. "Op de harde banden kon ik heel lang door blijven rijden, dat maakte het verschil vandaag", zei de Limburger. Toch kwam hij na zijn pitstop vlak achter Pérez weer de baan op. Twee rondes later had hij de Mexicaan alweer te pakken. "Het was een leuke strijd met Checo."

De WK-stand na de race in Miami - NOS

In de WK-stand heeft Verstappen nu veertien punten voorsprong op Pérez. Maar wie zag hoe eenvoudig Verstappen in Miami van de negende plek naar de winst reed, twijfelt er geen moment aan dat hij op weg is naar zijn derde wereldtitel. Dat Pérez vanaf polepostion werd verslagen door zijn teamgenoot, moet een flinke mentale tik zijn voor de Mexicaan. Hij droomt dit jaar openlijk van een strijd om de wereldtitel, maar werd in Miami simpel geklopt. "Het was een zeer verdiende zege voor Max", moest Pérez toegeven. "Hij had een geweldige snelheid op de harde banden, terwijl ik op de mediums niet zo hard ging als gehoopt. We zullen moeten analyseren wat er beter moet." Boegeroep De vele latino's in Miami hadden het hele weekend gejuicht voor Pérez en trakteerden Verstappen op het podium op boegeroep. "Het hoort er kennelijk bij als je veel wint", haalde Verstappen zijn schouders op. "Ik vind het best, zolang ik maar win. Ik ga naar huis met de beker en zij mogen naar huis en een leuke avond hebben."

Verstappen wordt gefeliciteerd door Pérez - EPA