Uientelers in Zeeland zetten 'bijenbrood' in om de oogst te beschermen

Op verschillende plekken in Zeeland, maar ook daarbuiten, zijn het afgelopen jaar phaceliaplanten in de buurt van uienplanten neergezet. "De bedoeling is dat de phacelia de natuurlijke vijanden van de trips lokt. Denk bijvoorbeeld aan roofmijten. Die dieren worden naar bloeiend gewas getrokken. Op het moment dat die vijanden er volop in zitten, maai je de phacelia's af."

Het is de bedoeling dat die 'natuurlijke vijanden' daarna op zoek gaan naar een nieuwe plek en voor de uien kiezen, die in de buurt staan van de weggemaaide phacelia's. Daar moeten ze dan de tripsen opeten. "Veel roofmijten gaan pas iets anders zoeken als de phacelia er niet meer is. Ze gaan naar iets in de buurt. Wat nog onderzocht moet worden is hoe ver een bepaalde roofmijt kan komen", aldus Remijn.

Proef in Dreischor

Een uienteler in Dreischor in Zeeland is een van de locaties waar een proef loopt met de phacelia's. Daar staan paarse stroken phacelia's tussen de uienplanten. De proef duurt drie jaar. Het eerste seizoen zit erop en de resultaten zijn veelbelovend.