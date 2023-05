Vlekkeloze inhaalrace bezorgt Verstappen zege in Miami, De Vries blijft puntloos

Max Verstappen heeft zichzelf weer eens overtroffen met een perfecte race in Miami. Teleurstellend gestart vanaf de negende plek, werkte de regerend wereldkampioen zich met groot machtsvertoon naar zijn derde zege van dit seizoen.

Zo blijft hij teamgenoot Sergio Pérez, die de andere twee races won, ruim voor in het totaalklassement. Nyck de Vries is nog steeds puntloos.

Pech bij de start

Verstappen kende behoorlijke tegenslag in de aanloop naar de race, waardoor hij van de negende plek moest starten. Door een crash van Charles Leclerc had hij namelijk geen tijd kunnen neerzetten in de beslissende fase van de kwalificatie. En ook zat het hem niet mee tijdens de start, waarbij hij in het drukke verkeer een plek verloor.

Op indrukwekkende wijze werkte Verstappen zich echter binnen vijftien ronden naar de tweede plek. Hoogtepunt was een inhaalactie waarbij hij zowel Kevin Magnussen als Leclerc het nakijken gaf. Na een bandenwissel van de van poleposition gestarte Pérez kreeg onze landgenoot in de 21ste ronde de leiding in handen.