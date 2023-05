Grote vechtpartij bij Turkse stembusgang in RAI Amsterdam, ME ingezet

In Amsterdam is de politie massaal uitgerukt naar de RAI, waar zondag kon worden gestemd voor de Turkse verkiezingen. Kort voor het sluiten van het stembureau brak een grote vechtpartij uit.

Volgens een woordvoerder van de RAI ontstond er ruzie tussen vertegenwoordigers van twee politieke partijen die er aanwezig waren om de verkiezingen in goede banen te leiden. Tientallen agenten traden met hondengeleiders op om de rust terug te laten keren. Ook de ME was ter plaatse en er vloog lange tijd een politiehelikopter boven de evenementenhal. Een woordvoerder van de politie spreekt van "een groot incident".

Een getuige zegt dat er de afgelopen dagen al spanningen waren in de RAI, maar dat de situatie nu explodeerde. "Er werd geschreeuwd, er was paniek en chaos", zegt hij.

Lang onrustig

Het bleef lang onrustig rond de RAI. Een deel van de aanwezigen ging naar buiten en bleef rond het gebouw hangen. "Een aantal van hen wilde terug naar binnen om spullen op te halen", zegt de woordvoerder tegen persbureau ANP. Maar de politie stond dat niet toe, om nieuwe confrontaties te voorkomen met mensen die nog aanwezig waren in de RAI. "Uiteindelijk hebben we ze gefaseerd binnengelaten. Daarna keerde de rust terug", aldus de politie. Rond 02.30 uur waren de laatste mensen vertrokken.

Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Vervroegd stemmen

In de RAI konden Turkse staatsburgers vandaag voor het laatst hun stem uitbrengen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in dat land. In Turkije zelf zijn de verkiezingen pas volgende week zondag, maar Turkse staatsburgers die in het buitenland wonen, kunnen al eerder stemmen. Vorige week liep de stembusgang in de RAI ook uit op ongeregeldheden.

Peilingen wijzen uit dat de presidentsverkiezingen een nek-aan-nekrace worden tussen president Erdogan en oppositieleider Kemal Kilicdaroglu.