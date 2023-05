Servische minister van Onderwijs neemt ontslag na bloedbaden

De Servische minister van Onderwijs Branko Ruzic heeft ontslag genomen vanwege de recente schietpartijen in het land. Woensdag schokte een aanslag op een basisschool in Belgrado de Servische bevolking. Een 13-jarige leerling van de school doodde daarbij acht kinderen en een bewaker. Een dag later kwamen opnieuw acht mensen om het leven en raakten veertien mensen gewond bij een tweede schietpartij na een ruzie op een schoolplein in een dorp.

Ruzic zegt zijn verantwoordelijkheid te willen nemen en noemt zijn aftreden een rationeel besluit. Oppositiepartijen hadden na de bloedbaden felle kritiek geuit aan het adres van de regering, omdat die de schietpartijen niet had weten te voorkomen. Ze eisten onder meer het aftreden van Ruzic en hebben hun aanhangers opgeroepen te gaan demonstreren.

Na de twee schietpartijen kondigde de Servische president Vučić een strengere aanpak van wapenbezit aan. Ook wil hij dat er voortaan op elke school een politieagent aanwezig is.

Illegale wapens inleveren

Mensen die illegaal wapens bezitten kunnen die zonder straf te riskeren inleveren tot 8 juni. Wie daarna wordt betrapt op illegaal wapenbezit, kan een jarenlange gevangenisstraf krijgen. De verwachting is dat er miljoenen kogels worden ingeleverd, zei Vučić vandaag in een toespraak.

Vučić spuwde ook zijn gal over de oproepen van de oppositie om te gaan demonstreren tegen de aanpak van de regering. Volgens hem gebeurt dat nergens ter wereld en is het slecht voor het land.

Ondanks een strenge wapenwetgeving zijn er in Servië nog altijd veel wapens vanwege de oorlogen in de jaren 90. Het land heeft een van de hoogste percentages geregistreerde wapens per persoon. De laatste massaschietpartij was was tien jaar geleden, toen een veteraan dertien mensen doodschoot.