Van Bommel op koers voor dubbel: Antwerp wint van Genk en neemt koppositie over

Mark van Bommel is op dit moment de gevierde man in België. De Nederlandse coach, die vorige week met de beker de eerste hoofdprijs in zijn trainersloopbaan pakte, ligt na een 2-1 zege op KRC Genk op koers om de eerste landstitel sinds 1957 te pakken voor Royal Antwerp FC.

In het eigen Bosuilstadion kwam Antwerp achter. Clubtopscorer Vincent Janssen kreeg de kans om de gelijkmaker binnen te schieten, maar hij faalde vanaf elf meter. Toen Antwerp kort daarna nog een strafschop kreeg, liet Janssen het over aan aanvoerder Toby Alderweireld, die wel raak schoot.

Michel-Ange Balikwisha maakte na rust de winnende, waardoor Antwerp de koppositie overneemt van Genk.