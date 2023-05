Ten Hag verliest voor tweede keer in vier dagen, Arsenal blijft in spoor City

Erik ten Hag moet en zal een Champions League-ticket bemachtigen in zijn eerste jaar bij Manchester United. De trainer ligt nog altijd op koers, maar na een nederlaag bij West Ham United, de tweede in vier dagen, begint Liverpool in de nek te hijgen in de strijd om de vier bovenste plaatsen van de Premier League.

Bij winst op West Ham had United de derde plaats overgenomen van Newcastle United. Nu blijft het vierde. Nummer vijf Liverpool, dat na lang ploeteren bezig is aan een reeks met zes zeges op rij, komt stilletjes in de buurt van de 'Mancunians'.