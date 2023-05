Arsenal wint als een van de weinige bij Newcastle en blijft in spoor van City

Nummer twee Arsenal heeft bij nummer drie Newcastle United een kleine zege geboekt. In een aantrekkelijk duel waren de Londenaren met 2-0 te sterk. De achterstand op koploper Manchester City, dat een duel minder heeft gespeeld dan Arsenal, is één punt.

En dus is het voor Arsenal hopen dat City fouten maakt en dat het in de tussentijd zelf driepunters blijft bijschrijven. Newcastle, met Sven Botman als sterkhouder achterin, draait een keurig seizoen en had op St. James' Park alleen nog van Liverpool verloren.

Voor de thuisploeg raakte Jacob Murphy al binnen twee minuten de paal, maar daar waren de Gunners niet door van slag. Dankzij een bekeken schot van Martin Ødegaard kwam het op voorsprong en via Gabriel Martinelli kreeg het een goede kans op meer.

Newcastle miste via oud-eredivisiespeler Alexander Isak (paal) en Fabian Schär twee dotten van kansen op 1-1. Arsenal rook via Martinelli aan de 2-0, maar zijn inzet raakte de lat. Door een eigen doelpunt van Schär werd het alsnog 2-0.

Resterende duels titelstrijd

Manchester City speelt nog tegen Everton (uit), Chelsea (thuis), Brighton (u) en Brentford (u). Voor Arsenal staan er nog duels met Brighton (t), Nottingham Forest (u), en Wolverhampton Wanderers (t) op het programma.

Door de nederlaag van Newcastle kan het Manchester United van Erik ten Hag bij winst op bezoek bij West Ham United (aftrap 20.00 uur) de derde plaats overnemen.