Pinoké slaat grote slag in strijd met Oranje-Rood om play-offs landstitel

In de hoofdklasse hockey voor mannen heeft Pinoké een grote stap gezet in de strijd om het laatste ticket voor de play-offs om de landstitel. De Amsterdammers wonnen met 2-1 van Oranje-Rood, de concurrent voor de felbegeerde vierde plek.

De belangen waren groot voor Pinoké. Als Oranje-Rood had gewonnen, was die ploeg verzekerd van een plek in de topvier.

Door de overwinning sprong Pinoké over Oranje-Rood heen op de ranglijst en staat de verliezend finalist van vorig seizoen - met nog één speelronde te gaan - er opeens beter voor.

De laatste tegenstander voor Pinoké is het al gedegradeerde Voordaan, terwijl Oranje-Rood het opneemt tegen koploper Kampong.

Marlon Landbrug zette Pinoké in het tweede kwart - via de stick van een Oranje-Rood-verdediger - op voorsprong en Sébastien Dockier maakte er na een half uur spelen 2-0 van.

Oranje-Rood kreeg in de tweede helft kansen genoeg om terug te komen in de wedstrijd, maar scoren lukte de Eindhovenaren maar niet. Pas nadat keeper Nieki Verbeek met nog zeven minuten naar de kant werd gehaald voor een extra veldspeler, scoorde Sam Lane uit een strafcorner.

Nog een paar angstige minuten volgden voor de thuisfans, maar Pinoké bezweek niet en lijkt zich opnieuw te kunnen opmaken voor de play-offs.

Bekijk hieronder alle uitslagen en stand in de hoofdklasse voor mannen: