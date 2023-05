Automobilist rijdt in op voetgangers Texas, zeker zeven doden

In de stad Brownsville in de Amerikaanse staat Texas is een automobilist ingereden op een groep mensen. Daarbij zijn zeker zeven doden gevallen. Zes mensen raakten gewond.

Het incident gebeurde bij een bushalte in de buurt van een opvangplaats voor migranten, zo meldt de politie in de stad bij de Mexicaanse grens. De bestuurder van de auto is aangehouden als verdachte. Het is nog onduidelijk of er opzet in het spel was.

De meeste slachtoffers zijn mannen uit Venezuela, zegt de directeur van het opvangcentrum tegen persbureau AP. De auto is volgens hem een Range Rover.

Volgens ABC News worden de gewonden in het ziekenhuis behandeld voor ernstige en lichtere verwondingen. Ook de bestuurder wordt behandeld in het ziekenhuis en staat onder permanente politiebewaking. Onderzocht wordt of hij alcohol of drugs heeft gebruikt.

Gisteren vielen bij een schietpartij in de zuidelijke Amerikaanse staat acht doden. Dat gebeurde in Allen, zo'n 800 kilometer ten noorden van Brownsville. De vermoedelijke schutter werd doodgeschoten door agenten.