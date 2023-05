Milan sprint naar eerste ritzege Giro, Dekker verrast met tweede plek

Jonathan Milan heeft de tweede etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan van Bahrain-Victorious bleef in de massasprint David Dekker en de Australiër Kaden Groves voor. De roze trui blijft om de schouders van Remco Evenepoel.

De 22-jarige Milan maakte tot dusverre vooral naam als baanrenner. Bij de Olympische Spelen van Tokio veroverde hij samen met onder anderen Filippo Ganna goud op de ploegenachtervolging. Hij is ook de regerend Europees kampioen op de individuele achtervolging.

De ruim 1,90 meter lange Italiaan liet dit jaar al zien dat hij met de beste sprinters mee kan. In januari versloeg hij Dylan Groenewegen nog in de Saudi Tour.

Dekker geniet van tweede plaats

De tweede plaats van Dekker was een grotere verrassing. Hij rijdt sinds dit jaar voor Arkéa-Samsic en mikt deze Giro op toptien-klasseringen in de sprintetappes.

Dat hij meteen al zo dicht bij een ritzege kwam, was een enorme bonus. "Verwachtingen had ik niet. Ik had er heel veel zin in, er was veel vertrouwen vanuit de ploeg", vertelde hij na afloop. "Het begon heel goed, maar Milan was wel echt een stukje beter."