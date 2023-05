Mysterie Yilmaz duurt voort, maar Fortuna heeft met Gladon al een nieuwe held

Fortuna knokte voor wat het waard was, tegen een Vitesse dat lange tijd eigenlijk iets sterker was. Maar een pegel van Maximilian Wittek ketste hard tegen de lat en Million Manhoef ging niet handig om met de ruimte die hij vrij voor keeper Ivor Pandur kreeg.

Overtuigend kopte de spits de belangrijke openingstreffer van de wedstrijd binnen, een paar minuten na rust. Zijn loopactie was uitstekend, bij de afgemeten voorzet van Ivo Pinto. Het hele stadion scandeerde zijn naam luidkeels en noemde hem daarbij liefkozend 'Paultje'.

Het publiek van Fortuna heeft inmiddels al een nieuwe held. En dat is Paul Gladon, die dit seizoen al zo vaak een reserverol moest vervullen achter Yilmaz.

De internationale superster van de Limburgers ontbrak wederom in de selectie van Fortuna. Er hangt al weken een zweem van onduidelijkheid om de toekomstplannen van de Turkse vedette. Volgens de laatste verhalen zou hij bezig zijn met zijn trainersdiploma, om assistent-bondscoach van zijn land te worden.

Fortuna Sittard is na een zege op Vitesse (2-0) zo goed als verzekerd van nog een jaartje eredivisievoetbal. Met of zonder Burak Yilmaz.

Bij Vitesse in het doel stond Kjell Scherpen zijn mannetje bij de spaarzame keren dat het nodig was. Harde inzetten van Kristijan Bistrovic en Umaro Embalo werden door de reservekeeper van Oranje vakkundig onschadelijk gemaakt, totdat de inzet van Gladon ook hem te machtig was.

Inschattingsfout Scherpen

Nadat de gemoederen hoog waren opgelopen met een onderonsje tussen Tijjani Noslin en Nicolas Isimat-Mirin en Bartosz Bialek dé kans op 1-1 recht op Pandur af kopte, zorgde een inschattingsfout van Scherpen voor de beslissing.

Embolo beproefde zijn geluk met een laag schot van behoorlijke afstand, waarop Scherpen zich liet verrassen in de korte hoek. Nog een tegenslag voor Vitesse was het uitvallen van de aan Fortuna verhuurde Thomas Buitink, met een ogenschijnlijk zware knieblessure.

Hoewel Vitesse door deze uitglijder nog niet veilig is, biedt het resterende programma met onder meer thuiswedstrijden tegen de degradanten SC Cambuur en FC Groningen de Arnhemmers wel hoop op een goede afloop van het seizoen.