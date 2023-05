Herlings pakt motocrosslegende Everts record af met 102de GP-zege

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft het recordaantal GP-overwinningen overgenomen van Stefan Everts. De 28-jarige Brabander schreef de Grote Prijs van Spanje op zijn naam en heeft nu 102 GP's gewonnen, één meer dan motocrossgrootheid Everts voor elkaar kreeg.

De Belg Everts werd tussen 1991 en 2006 tien keer wereldkampioen. Zeven keer was hij de beste in de zwaarste klasse (MX1 en MXGP). Herlings heeft vijf wereldtitels gewonnen, drie in de MX2 en twee in de MXGP.

Herlings nam Everts het record in stijl af door in Spanje beide manches te winnen. "Ik heb het zelf gedaan, moet dus mezelf bedanken", zei Herlings na zijn recordbrekende GP-zege. Dertien jaar geleden boekte als 16-jarige zijn allereerste overwinning in toen nog de MX2.

Herlings troeft thuisrijder Prado af

In de eerste manche duurde het even voordat Herlings het verschil kon maken. Hij moest eerst Prado twee keer passeren, maar daarna nam hij afstand van de Spanjaard.