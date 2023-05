Twee Nederlanders opgepakt voor plofkraak in Duitsland

Na een korte achtervolging te voet werd een Nederlander van 25 opgepakt. Een andere verdachte van 27 werd gearresteerd na huiszoekingen in Utrecht en Amsterdam. Er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. Het gestolen geld is door de politie gevonden.

Twee Nederlanders zijn opgepakt voor een plofkraak in de Duitse stad Bad Homburg bij Frankfurt am Main. De plofkraak was gisteren bij een bank in het centrum van de stad. Volgens de Duitse politie gingen de verdachten ervandoor met meer dan 150.000 euro.

Nederlandse plofkrakers hebben het steeds vaker gemunt op geldautomaten in Duitsland. Vorig jaar werd een recordaantal van zeker 450 automaten opgeblazen en vaak kwamen de daders uit Nederland.

In Nederland loopt het aantal plofkraken de laatste jaren juist flink terug. In 2019 was het 71 keer raak bij geldautomaten, in 2022 nog maar vier keer.

Nederland heeft meerdere maatregelen getroffen om plofkraken tegen te gaan. Zo zijn Nederlandse pinautomaten beter beveiligd en zijn er in de afgelopen jaren veel weggehaald. Omdat automaten in Duitsland minder goed beveiligd zijn, is het land voor plofkrakers een vruchtbaarder werkgebied dan Nederland.