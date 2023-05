Aanvoerder Spitse na eerste landstitel in vijf jaar: 'Ajax staat voor prijzen pakken'

"Toen wij begin maart gelijkspeelden tegen Feyenoord had ik zoiets van: misschien is het wel bijna over. Maar toen won Fortuna Sittard een dag later van Twente en kregen we een nieuwe kans. Daar zijn we vol voor gegaan."

"Dit is niet te beschrijven, ik ben zó blij", reageerde Leuchter kort na afloop. "We hebben het vandaag geflikt. Ik ben trots op het team."

"Ajax staat voor prijzen pakken", vatte Sherida Spitse de geslaagde middag voor de Amsterdammers in Zwolle samen. De aanvoerder kreeg de kampioensschaal uitgereikt door de in de winterstop naar Arsenal vertrokken Victoria Pelova.

Al die inspanningen leverden uiteindelijk het kampioenschap op, ook tot vreugde van keepster Lize Kop. "Dit is zó lekker, echt onbeschrijfelijk. 'Hij' is gewoon weer thuis. We hebben hier zo veel energie in gestoken, zo hard voor gewerkt. Dit is top."

Coach Suzanne Bakker sloot zich daar uiteraard bij aan: "Dit is fantastisch, ik besef het nog niet echt. En op deze manier ook. In de rust dacht ik: dit gaan we nooit meer weggeven. Dat voelde ik aan alles."

Spitse voelde hetzelfde. "Toen was het gedaan, al moet ik eerlijk zeggen dat de winst op Twente vorige week al hét moment was. Ik ben heel erg trots op het team. Feestvieren? Tot in de late uurtjes!"

