Vuelta-winnares Van Vleuten dacht onderweg: 'Dit gaat heel moeilijk worden'

Het was harken, zwoegen en ploeteren. Annemiek van Vleuten moest er diep, heel diep voor gaan om in haar laatste koersjaar de Vuelta Femenina te winnen. "Ik heb onderweg wel even gedacht: dat gaat moeilijk worden!", moest de winnares na afloop dan ook toegeven. Negen seconden. Van Vleuten hield net genoeg over om Demi Vollering achter zich te houden in het klassement, na een loodzware slotrit over de befaamde berg Lagos de Covadonga. Niet voor niets 'Het Monster van Asturië' genoemd. Eigen tempo Op de steile klim, met stukken van bijna twintig procent, moest Van Vleuten op zo'n vijf kilometer van de meet passen na een tempoversnelling van Vollering, die de Italiaanse Gaia Realini met zich mee kreeg. Daarachter knokte Van Vleuten zich, moederziel alleen, door de Spaanse mist naar de finish. "Ik bleef vertrouwen in mezelf houden en ben niet helemaal in het rood gegaan, maar reed op mijn eigen tempo omhoog", aldus Van Vleuten, die uiteindelijk 56 seconden na winnares Vollering over de streep kwam. "De terechte winnares van de etappe. Ik kon niet mee." Bekijk hieronder de spannende slotfase van de Vuelta Femenina.

Bekijk de finish van de slotetappe van de Vuelta Femenina. - NOS

Van Vleuten voelde al snel dat ze niet haar beste dag had. "Ik heb gisteren (toen ze de rode trui na een opvallende etappe af wist te pakken van Vollering, red.) een jasje uitgedaan en daar moest ik vandaag een beetje de tol voor betalen." Vollering opvallend nuchter Vollering was na afloop nuchter over het net mislopen van de eindzege. "Best zuur natuurlijk, maar ik heb alles gegeven en kan dus niet ontevreden zijn. Of ik iets heb laten liggen? Ik weet het niet... Uiteindelijk gaat het zoals het gaat en kan ik er nu niets meer aan veranderen." Opnieuw ging het bij de 26-jarige renster over de vorige etappe, toen Van Vleuten wegreed tijdens een plaspauze van Vollering. "Dat blijft enorm zonde. Ik denk dat ik vandaag laat zien dat ik de strijd aankan. Achteraf ben ik wel trots hoe ik gisteren ben omgegaan met de situatie, door de schade beperkt te houden." Bekijk de reactie van Demi Vollering na haar winst in de slotrit van de Vuelta.

Ze heeft alles gegeven, Demi Vollering, in de slotrit van de Vuelta. Het was genoeg voor de ritwinst, maar ze kwam negen seconden tekort voor de eindwinst. Die ging naar Annemiek van Vleuten. - NOS