President van De Nederlandsche Bank: verhoog lonen niet te veel

Als de vakbonden hun zin krijgen en de lonen met 10 procent worden verhoogd, dreigt dat grote consequenties te hebben voor de inflatie. Daarvoor waarschuwde de president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot vandaag in televisieprogramma Buitenhof. Volgens Knot dreigt een loon-prijsspiraal te ontstaan bij forse loonsverhogingen. Daarbij leiden hogere lonen tot hogere prijzen, omdat werkgevers meer moeten betalen voor personeel. "Als de loonstijging boven de 6 tot 7 procent komt, zullen ondernemers en werkgevers geen keuze hebben dan hun prijzen opnieuw te verhogen." De nieuwe prijsstijgingen zullen volgens Knot leiden tot frustratie bij werknemers, waardoor vakbonden op hun beurt dan met nieuwe, hogere looneisen zullen komen. "Dan hebben we niet te maken met een kortstondige inflatie, maar met langdurige, hardnekkige inflatie."

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde afgelopen week opnieuw de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Dat ging wel minder hard dan eerder: er kwam een kwart procentpunt bij, tegen een half procentpunt de vorige keer. De ECB schreef in een verklaring dat de inflatie de afgelopen maanden weliswaar is gedaald, maar dat "de onderliggende prijsdruk" sterk blijft. De rente is nu 3,25 procent. Tegelijkertijd willen de vakbonden nog altijd dat in allerlei sectoren de lonen worden verhoogd. De afgelopen maanden werd bijvoorbeeld gestaakt in distributiecentra, het openbaar vervoer en bij de vuilnisdiensten voor meer loon en inflatiecompensatie. Maar daarmee moet voorzichtig worden omgegaan, waarschuwt Knot nu.

De ECB maakt het economische en monetaire beleid van de EU en voert dat uit. Een van de kerntaken is om ervoor te zorgen dat de inflatie niet te hoog wordt. Over twee jaar, in 2025, wil de ECB dat de inflatie maximaal 2 procent is. In Nederland steeg de inflatie in april licht naar ruim 5 procent, na een tijdlang te zijn gedaald.

De renteverhogingen van de ECB hebben als doel de economie te laten afkoelen. Door renteverhogingen kost het meer om geld te lenen, zowel voor investeringen als voor consumptie. Bij een hoge hypotheekrente bijvoorbeeld zullen mensen minder snel geneigd zijn geld te lenen voor een woning. Daardoor neemt de vraag naar huizen af en, op langere termijn, de woningprijs. De renteverhogingen hebben al effect gehad op de inflatie, aldus Knot. "We beginnen te zien dat het beleid werkt: de kredietverlening aan burgers en bedrijven wordt moeilijker. De huizenmarkt begint om te slaan." Momenteel is er volgens de president van de DNB nog altijd meer vraag naar goederen en diensten dan dat er aanbod is. "We zijn de economie actief aan het afremmen, in de komende jaren zal er niet meer zo'n enorme vraag meer zijn", zei Knot in Buitenhof. De belangrijkste effecten van de renteverhogingen zullen volgens hem nog komen.