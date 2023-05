Feyenoord wint op Woudestein en wacht kampioenswedstrijd in De Kuip: 'Veel zin in'

Het kunstgrasveld in Kralingen, dat door de thuisclub niet was gesproeid, werkte volgens Arne Slot niet mee. "Ik ben geen tegenstander van kunstgras, maar vooraf niet sproeien zou niet mogen kunnen", stelde de Feyenoord-trainer na afloop. "Het veld was heel traag. Excelsior heeft een uitstekende speelwijze gekozen voor deze omstandigheden en het ons heel moeilijk gemaakt. Complimenten voor Excelsior."

Excelsior bouwde zorgvuldig aan een zwartrode muur voor het eigen doel, maar die was al snel geslecht. Igor Paixão krulde de bal voor en Gimenez knikte binnen. In het vervolg van de eerste helft hield Excelsior stand, ook omdat Feyenoord een veel te laag tempo hanteerde.

Het was in de eerste helft even schrikken voor Slot en de vele meegereisde Feyenoord-fans in alle hoeken van het stadion. Paixão kwam namelijk hard in botsing en leek een flinke knieblessure te hebben opgelopen. Dat viel mee. De Braziliaan kwam na behandeling terug in het veld en deed tot de 61ste minuut mee.

Vlak na rust kroop Excelsior plots uit zijn schulp en was het via Couhaib Driouech en Kenneth Goudmijn dicht bij de 1-1. Justin Bijlow redde twee keer bekwaam. Gimenez was na zijn openingsgoal onzichtbaar. Tot de 75ste minuut. Toen schoot de Mexicaan na een pass van invaller Quinten Timber zijn tweede doelpunt van de middag binnen.

Slot dankt Gimenez en Bijlow

"Door Bijlow en Gimenez winnen we de wedstrijd", aldus Slot. "We weten dat we een goede keeper hebben en die hadden we ook nodig vandaag. En ik ben blij dat Gimenez de twee kansen die hij krijgt, benut."