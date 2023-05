Rampseizoen compleet: na 23 jaar degradeert FC Groningen uit de eredivisie

Wat er al weken aan zat te komen, is nu gebeurd. FC Groningen is gedegradeerd uit de eredivisie.

Het bleek niets meer dan een laatste stuiptrekking van de Groningers, de snelle openingsgoal van clubtopscorer Ricardo Pepi op bezoek bij Go Ahead Eagles en daarmee de hoop om het onvermijdelijke scenario nog even uit te stellen. Een achtste nederlaag op rij werd uiteindelijk nog wel voorkomen, maar desondanks valt na de 1-1 het doek.

Robben en Suárez

Liefst 23 opeenvolgende seizoenen was FC Groningen actief op het hoogste niveau. Een periode die begon met de doorbraak van Arjen Robben. En een paar jaar later werd met Luis Suárez het volgende talent in huis gehaald dat de wereldtop zou halen.

FC Groningen groeide uit tot een subtopper, de nieuwe Euroborg werd in die tijd een bijna onneembare vesting. De eerste hoofdprijs voor de club volgde in 2015, toen de KNVB-beker werd gewonnen.

Door die hoge standaard werd de realiteit uit het oog verloren. Dit seizoen barstte de bom vlak voor de WK-break na het ontslag van trainer Frank Wormuth, die het elftal nog net boven de degradatiestreep achterliet.

Daarna ging het van kwaad tot erger en in de winter werd ook technisch directeur Mark-Jan Fledderus ontslagen. Zelfs toen de onervaren interim-coach Dennis van der Ree werd bijgestaan door Hans Westerhof, ging het sportief gezien geen spat beter.