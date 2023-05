Van Vleuten kraakt na aanval Vollering, maar houdt stand en wint de Vuelta

De etappe werd gewonnen door Vollering, maar ze kwam uiteindelijk negen seconden tekort in het klassement ten opzichte van Van Vleuten.

Na een dag van onenigheid in het peloton, over de aanval van Van Vleuten kort na een plaspauze van Vollering, wachtte op de befaamde berg Lagos de Covadonga de beslissing van de Vuelta.

Het peloton had een kopgroep Verhulst, Hammes en Pompanon toen al lang teruggepakt. Ook vluchters Marlen Reusser en Katarzyna Niewiadoma werden ingehaald. Marianne Vos ging tevreden de laatste berg van de Vuelta op, want zij stelde kort daarvoor de groene trui veilig.

Voor die slotklim hadden het SD Worx van Vollering en het Movistar van Van Vleuten elkaar in balans gehouden. Vollering poogde Van Vleuten hier en daar onder druk te zetten, maar uiteindelijk kwamen zij samen aan bij de Lagos de Covadonga.

Die legendarische klim naar Lagos de Covadonga heeft een gemiddelde stijgingspercentage van 6,9, maar erg gelijkmatig is de klim niet. De eerste 7 kilometer loopt de weg met zo'n 10 procent omhoog en er zitten ook stukken van bijna 20% in.

Op iets meer dan 10 kilometer deed Vollering een eerste poging om Van Vleuten van haar af te schudden. Zittend in haar zadel versnelde ze en even kraakte Van Vleuten flink. Dat leek op het oog ook te maken te hebben met een probleem aan haar fiets.

Even overwoog Van Vleuten zich middenin de klim op te maken voor een fietswissel, maar uiteindelijk werd daarvan afgezien. Met moeite hield zij het wiel van Vollering. Riejanne Markus, voorafgaand aan de etappe derde in het klassement, moest wél lossen. Zij verloor haar derde plek in het klassement.

In de absolute finale kon alleen Gaia Realini nog mee met Vollering en Van Vleuten. Ze kon na een val na een schakelfout nog net bij het Nederlandse tweetal aanhaken. Voor de eindzege vormde de Italiaanse, die de etappe van zaterdag won, geen echte bedreiging.

Vollering ontsnapt

Ondertussen begon de tijd voor Vollering steeds meer te dringen, in de wetenschap dat de klim richting de finish minder steil zou worden.