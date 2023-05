Arabische Liga herstelt lidmaatschap Syrië na twaalf jaar schorsing

De schorsing werd opgelegd vanwege het geweld dat president Assad inzette tegen de burgerbevolking nadat die in opstand was gekomen tegen zijn regime. Door die oorlog zijn er zeker een half miljoen mensen door geweld om het leven gekomen. Daarbij ontvluchtten meer dan 20 miljoen Syriërs hun land.

In Caïro hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Arabische Liga besloten dat Syrië weer volwaardig lid wordt van de Liga. Het land werd twaalf jaar geleden - na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog - geschorst als lid van de 22 landen tellende organisatie.

De Arabische Liga werd op 22 maart in 1945 in Caïro opgericht met als doel om samenwerking tussen de landen te bevorderen en gemeenschappelijke belangen te behartigen. De landen die deel uitmaken van de Arabische Liga zijn: Algerije, Bahrein, Comoren, Djibouti, Egypte, Gebied onder Palestijnse autoriteit, Irak, Jemen, Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië, Marokko, Mauritanië, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, Sudan, Somalië, Syrië, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Wat is de Arabische Liga?

Saudi-Arabië verzette zich lang tegen het weer aanhalen van de banden met de Syrische president Assad. Toch bracht de Saudische minister van Buitenlandse Zaken, prins Faisal bin Farhan Al Saud, vorige maand voor het eerst in meer dan tien jaar een bezoek aan Damascus. Hierna werden de ambassades in beide landen heropend en het vliegverkeer tussen de landen hervat.

De afgelopen jaren ondernamen enkele buurlanden van Syrië al stappen om de diplomatieke banden met Damascus te normaliseren. Dit proces kwam in een stroomversnelling na de dodelijke aardbeving van 6 februari in Turkije en Syrië.

Daisy Mohr, correspondent Arabische wereld:

"Dit zijn landen die in het verleden hebben gezegd dat ze Assad niet langer als leider wilden zien. Veel van hen steunden de oppositie met wapens en geld. Maar ze lijken nu toch tot de conclusie gekomen dat hij voorlopig zijn positie blijft behouden. En dat het niet in het voordeel van hun land werkt om hem nog langer te isoleren.

Landen als Libanon en Jordanië kampen bijvoorbeeld met vluchtelingenproblematiek door de toestroom van Syrische vluchtelingen de afgelopen jaren. Ook zijn er Golfstaten die last hebben van de smokkel van de verslavende drug captagon, die in Syrië wordt geproduceerd. Ook maakt het normaliseren van de banden met het land deel uit van het indammen van de Iraanse invloed in Syrië."