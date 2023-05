Juventus op weg naar Champions League-voetbal na zege op Atalanta

Juventus lijkt, als het tenminste niet alsnog wordt bestraft wegens financieel wanbeheer, ook komend seizoen Champions League-voetbal te spelen. Atalanta boog in Bergamo met 2-0 en dreigt de zilvervloot te missen.

Voor rust was het vooral aftasten. Voor Juve deed alleen Angel Di María (kopbal over) een doelpoging. Atalanta, met Marten de Roon en Teun Koopmeiners, was actiever.

Twee pogingen van De Roon smoorden, Mario Pasalic miste op aangeven van Koopmeiners de beste kans. Joakim Maehle vergat vlak na rust te schieten. Samuel Iling toonde wel daadkracht: hij vierde in de rebound zijn eerste treffer in de Serie A.

Koopmeiners vuurde nog recht op Wojciech Szczesny's af, Davide Zappacosta raakte de paal en Dusan Vlahovic counterde naar de 2-0.