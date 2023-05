Nieuw ontdekte vlinders vernoemd naar The Lord of the Rings-schurk

Wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk hebben een nieuwe groep vlinders vernoemd naar Sauron, een personage uit de populaire film- en boekenreeks The Lord of the Rings.

Saurona-vlinders hebben oranje vleugels met zwarte ringen. Die deden onderzoekers van het Natural History Museum in Londen denken aan het alziende brandende oog van schurk Sauron.