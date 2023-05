Twee zeeschepen voor anker na aanvaring op Westerschelde

Twee zeeschepen zijn gisteravond met elkaar in botsing gekomen op de Westerschelde. Containerschip Ever Globe (399 meter lang) en olietanker Kriti Emerald (189 meter) waren allebei vanuit Antwerpen onderweg naar de Noordzee toen ze elkaar rond 23.30 uur in de havengeul bij de Bocht van Bath zijdelings raakten.

Door de aanvaring schoot een loopbrug van een van de schepen los. Die viel in het water. De twee schepen hadden een aanzuigende werking op elkaar, wat leidde tot blikschade aan beide vaartuigen, meldt een woordvoerder van de Landelijk Eenheid Dienst Infrastructuur aan Omroep Zeeland.

Inspecteurs van de dienst hebben de schade aan de schepen in kaart gebracht en verklaringen van de opvarenden opgenomen. De vaartuigen liggen ter hoogte van Breskens voor anker. Rijkswaterstaat gaat de rederij van het schip waarvan de loopbrug loskwam opdragen deze te bergen.