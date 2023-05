Twente maakt na rust het verschil en vergroot zorgen Emmen

FC Twente heeft geprofiteerd van het verlies van Sparta door in en tegen Emmen met 3-0 te zegevieren. Daardoor neemt de ploeg van trainer Ron Jans de vijfde plek in de eredivisie weer over van de Rotterdammers. De situatie van FC Emmen blijft zorgelijk.

Voor de Drenten is het deze maand namelijk alle hens aan dek om niet op de verfoeide zestiende plek, en dus nacompetitievoetbal, te belanden. Met duels met AZ (uit), Feyenoord (thuis) en FC Utrecht (uit) nog op het programma een loodzware klus.

Belangen groot

Mede daarom waren de belangen groot. Ook uit het oogpunt van FC Twente, omdat de bezoekers bij een gelijkspel of overwinning de vijfde plaats in de eredivisie dus weer zouden overnemen van Sparta, dat zaterdagavond van PSV verloor.

De Tukkers, met de naar Feyenoord vertrekkende Ramiz Zerrouki in de basis, kregen in de beginfase via Vaclav Cerny enkele kansjes, maar de aanvaller had het vizier niet op scherp staan. Aan de overzijde knalde Richairo Zivkovic na een opleving van Emmen maar net voorlangs.