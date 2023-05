Antisemitismebestrijder noemt massa-aanhouding AZ-fans 'belangrijk signaal'

Volgens Verdoner blijft het effect van dergelijke antisemitische uitspraken niet beperkt tot in dit geval voetbal. "Je ziet dat als iemand zo'n uitspraak doet in een voetbalcontext het ook doorsijpelt. Dan zie je dat 'Jood' ook bijvoorbeeld wordt gebruikt in de klas. Dat leidt weer tot een gevoel van onveiligheid bij mensen die Joods zijn."

Als het aan coördinator Antisemitismebestrijding Verdoner ligt, is het tijdperk dat mensen op grote schaal zich antisemitisch uiten en hiermee straffeloos wegkomen ten einde. "Het dringt tot mensen door dat het niet meer kan. Ik ben blij dat het gebeurt", zegt hij over de massa-aanhouding. "Er is een kentering te zien, dat er nu eindelijk iets is veranderd."

AZ zegt in een reactie de spreekkoren van "een klein deel van de aanhang" te verwerpen en te veroordelen. "De club keurt opruiend gedrag en discriminatie in welke vorm dan ook ten strengste af en neemt nadrukkelijk afstand van degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt", laat de club verder weten. Ook de supportersvereniging van AZ veroordeelt het incident.

Criminoloog Henk Ferwerda noemt het bijzonder dat er zo veel mensen tegelijk zijn aangehouden voor het roepen van leuzen. "Vorig jaar werden bij de wedstrijd Ajax - Napoli honderd supporters aangehouden voor belediging, maar ook voor vernieling en wapenbezit. Gisteren was vanuit dat oogpunt dus wel bijzonder."

Verder waren er ook de omstandigheden om te kunnen ingrijpen. Ferwerda: "De politie was in de metro aanwezig en beschikte kennelijk over genoeg mensen. Dat is niet altijd zo, maar gisteren was dat blijkbaar wel het geval." Daarnaast is het oppakken van mensen een stuk makkelijker als ze in een metro zitten dan in het stadion. Ferwerda: "Bij zo'n metrostel kun je ze één voor één wegvoeren."

De grote vraag blijft wel hoe bewezen kan worden dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan het roepen van antisemitische leuzen. Ferwerda zegt dat het om die reden ook vaak moeilijk is om spreekkoren in stadions aan te pakken. "Je moet weten hoe zoiets ontstaat en wie erachter zitten. Dat is belangrijk om te weten."