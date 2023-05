Doden bij brand in goudmijn in Peru

Bij een brand in een goudmijn in het zuidwesten van Peru is een onbekend aantal mijnwerkers omgekomen. Volgens de eigenaar van de mijn gaat het mogelijk om 27 mensen. De politie is bezig met het naar boven halen van de lichamen.

De brand ontstond onder werktijd. Lokale autoriteiten gaan er daarom vanuit dat alle mijnwerkers op dat moment in de mijn waren. Het aantal kan niet bevestigd worden, omdat er niet gecommuniceerd zou kunnen worden met mensen in de mijn.

Mogelijk is de brand ontstaan door kortsluiting. Het vuur zou zich snel hebben verspreid door een houten afzetting in de tunnels. Op beelden op sociale media is te zien dat er rookpluimen uit de mijn kwamen.