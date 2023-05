Syriërs in Sudan moeten opnieuw vluchten voor oorlog

Opnieuw vluchten voor een oorlog: het overkomt duizenden Syriërs in Sudan. Jaren geleden weken zij uit naar het Afrikaanse land om aan de burgeroorlog in Syrië te ontsnappen. Nu doen ze hetzelfde, maar dan om aan het conflict in Sudan te ontkomen.

Sudan heeft één van de grootste vluchtelingenpopulaties van Afrika. Volgens een schatting van de Verenigde Naties gaat het in totaal om zo'n 1,1 miljoen mensen, onder wie ruim 90.000 Syriërs. Eén van hen is de 34-jarige Hamza Al Hasemi. Hij vluchtte samen met zijn vrouw uit de Syrische stad Homs en inmiddels wonen ze al elf jaar in Sudan.

Het leven dat Al Hasemi was kwijtgeraakt in zijn thuisland, bouwde hij weer op in de hoofdstad Khartoem. Hij deed hetzelfde werk als in Syrië en kreeg drie kinderen. "Mijn leven in Khartoem was weer stabiel", zegt hij tegen de NOS. "Dat was mooi."

Tocht van 17 uur

Toch besloot hij onlangs opnieuw te vluchten, na het uitbreken van het geweld in Sudan. Na twee weken ondergedoken te hebben gezeten in Khartoem, lukte het hem om met zijn gezin een bus te nemen naar Port Sudan, in het oosten van het land. Het was een tocht van 17 uur.

Al Hasemi zegt dat hij bij aankomst vermoeid en aangedaan was. "Er zijn hier zo ontzettend veel mensen. Ze slapen op straat en in de parken. Dat is verschrikkelijk om te zien."

Hij is niet de enige die naar Port Sudan is uitgeweken. Veel mensen proberen het land via die havenstad te ontvluchten. Vanaf daar kan je bijvoorbeeld de Rode Zee oversteken, naar Saudi-Arabië.