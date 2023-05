'Team Azarkan' als uitdager van Feyenoord, een voetbalfeestje in degradatiestrijd

Azarkan (21) groeide op bij de aanstaande kampioen, die hem vanwege gebrek aan perspectief in Rotterdam-Zuid al twee periodes verhuurde aan Excelsior. Eerst droeg hij met zijn impulsen bij aan die sensationele promotie via de nacompetitie, nu moet handhaving in de eredivisie het volgende kunststukje worden.



Degradatievoetbal maakt hem mentaal harder, maar het eeuwige kind in Azarkan vervloekt het.



"Het is trainer Marinus Dijkhuizen die me overtuigd heeft om hier te komen spelen. Hij durft het ook aan om in deze situatie vanuit eigen kracht te blijven aanvallen. Dat heb ik als voetballer nodig. En daar liggen ook onze kwaliteiten die de komende weken de doorslag kunnen geven."

Straatvoetballers op kunstgras

Feyenoord mag dan wel fier bovenaan staan, een bezoekje aan Woudestein vergt een andere discipline.



"Ik hou echt van het kunstgras hier, vooral als het lekker droog is en ik de bal onder mijn voet heb. En zo hebben we er nog een paar in het team, van die echte straatvoetballers", glundert de aanvaller. "Elke thuiswedstrijd krijgen we onze kansen, maar zeker tegen Feyenoord hoop ik wat te kunnen laten zien."



Zijn woorden zijn niet uit de lucht gegrepen. Liefst 26 van de 28 punten dit seizoen werden op kunstgras behaald.