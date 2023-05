Meerdere koeien dood na mengen van mest op Gelderse boerderij

Meerdere koeien zijn gistermiddag doodgegaan nadat ze giftige gassen hadden ingeademd die vrijkwamen bij het mengen van mest. Het ongeluk gebeurde gistermiddag op een boerderij aan de Heinoordenweg in Doetinchem.

De boer was bezig met het mengen van de mest in de stal waar de koeien stonden, toen hij merkte dat er iets niet goed ging, schrijft Omroep Gelderland. Vervolgens waarschuwde hij de brandweer.

Brandweerlieden voerden verschillende metingen uit, tot de stal veilig genoeg was om te betreden. Toen bleken zo'n zeven tot tien van de in totaal 35 koeien te zijn bezweken. De verslagenheid bij de boer is volgens de regionale omroep groot. Hij is al veertig jaar boer, en heeft iets dergelijks naar eigen zeggen nog nooit meegemaakt.