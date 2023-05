Feest volleybalfamilie Bak nog niet compleet: Yannick kampioen, nu zus Marly nog

Yannick Bak is een week geleden landskampioen geworden met Dynamo en zal vanmiddag aanwezig zijn in Utrecht om zijn zus Marly naar de landstitel te schreeuwen. - NOS

De kans is groot dat Yannick voor de wedstrijd van zijn zus zenuwachtiger is dan voor zijn eigen kampioensduel. "Tijdens de vorige wedstrijd heb ik echt staan schreeuwen en springen op de bank."

Toen kon hij vanwege zijn eigen wedstrijd een dag later niet afreizen naar Sneek en keek hij via de livestream. Maar vandaag is hij erbij in Utrecht. "Het zou echt fantastisch zijn als we allebei kampioen worden."

"Dan zal er zeker een taartje gegeten worden bij m'n ouders thuis", denkt Marly. De ouders van de twee volleyballers konden het kampioenschap van Yannicks Dynamo niet van dichtbij meemaken, vanwege een vakantie in Portugal, maar zijn er wel bij om hun dochter naar het kampioenschap te schreeuwen.

In de familie

Dat beide kinderen zouden gaan volleyballen, was al van jongs af aan duidelijk. Ondanks het leeftijdsverschil van zes jaar werd Yannick door Marly aangestoken met de liefde voor de sport. "In de tuin hebben we uren met de bal gespeeld. Zij heeft de eerste paar ballen in m'n gezicht geslagen."

Marly: "Omdat ik een stuk ouder ben, had hij behoorlijk wat tegenstand altijd. Ik denk dat dat hem wel beter heeft gemaakt. Hij won eigenlijk nooit van mij vroeger. Nu ben ik natuurlijk kansloos", lacht de 27-jarige passer-loper van Utrecht. "Hij is twee meter en ik niet. En hij is veel sterker."