Russisch-Zwitserse miljardair ontvangt megadividend uit bedrijf in Nederland

De 60-jarige Margarita is de weduwe van Robert Louis-Dreyfus. Na zijn dood erfde zij een groot deel van de aandelen van het 172 jaar oude handelshuis Louis Dreyfus dat een miljardenkapitaal opbouwde met de handel in grondstoffen. Ook werd ze de voorzitter van de raad van toezicht. Hoewel het bedrijf opgericht werd in Frankrijk is het hoofdkantoor al jaren op papier gevestigd in Nederland.

De machtige Repelsteeltjes van de wereldeconomie

Vraag eens aan je buren, vrienden of familie wat de Nederlandse bedrijven zijn met de hoogste omzet. Kleine kans dat ze de namen van Vitol, Louis Dreyfus of Trafigura noemen. En toch draaien al deze handelshuizen - waarvan veel mensen de naam niet eens kennen - mee aan de Nederlandse top. Oliehandelaar Vitol is met een omzet van 236 miljard euro (2021) zelfs het grootste bedrijf van Nederland.

Zeker in crisistijd weten de handelsbedrijven hun positie te gelden te maken. Want wie bel je als heel Europa plotseling van het Russische gas af wil? Juist, de handelaren in vloeibaar gas, zoals het van oorsprong Rotterdamse Vitol. En dus is de verwachting dat de omzet van de houdstermaatschappij aan het Weena in 2022 nog eens honderden miljarden hoger ligt dan de jaren ervoor.