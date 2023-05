Noodtoestand door bosbranden in Canada, 25.000 mensen geëvacueerd

De Canadese provincie Alberta heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het hoge aantal bosbranden. Dat heeft de premier van de provincie, Danielle Smith, laten weten tijdens een persconferentie. Zij omschreef de situatie als een "ongekende crisis".

Zo'n 25.000 inwoners van Alberta hebben de afgelopen dagen hun huis moeten verlaten vanwege naderende bosbranden, en naar schatting ruim 5000 staan op het punt geëvacueerd te worden. Er werden op zaterdag 110 actieve bosbranden geteld in de provincie, zeven meer dan een dag eerder. Volgens de autoriteiten zijn 36 van die branden "niet onder controle". Door het hete en droge weer nemen de branden in kracht en aantal toe.

Door de noodtoestand uit te roepen, zegt de premier, heeft de provincie meer armslag en geld om de vuren te bestrijden en inwoners te dwingen hun huis te verlaten.

350.000 hectare in vlammen op

Volgens de bosbrand-expert van de provincie, Christie Tucker, brengt dit jaargetijde elk jaar een groot risico op bosbranden met zich mee. "Maar de hoeveelheid verbrand bos is dit jaar significant hoger dan de afgelopen vijf jaar", zo zei ze tijdens de persconferentie.

Volgens Tucker staat op dit moment zo'n 122.000 hectare bos in brand, in eerdere jaren was dat zo'n 800 hectare. In totaal is dit jaar al 350.000 hectare bos in vlammen opgegaan in de provincie, ruim 5 procent van het totale landoppervlak van Alberta.