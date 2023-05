Pianist Menahem Pressler (99) overleden

De Amerikaanse pianist Menahem Pressler is overleden. Hij stond ruim 50 jaar aan het hoofd van het beroemde Beaux Arts Trio, een fenomeen in de wereld van klassieke muziek. Pressler overleed gisteren in Londen op 99-jarige leeftijd. Zijn doodsoorzaak is onbekend.

De pianist werd in 1923 als Max Pressler geboren in de Duitse stad Magdenburg. Zijn Joodse familie runde een kledingwinkel, die tijdens de Kristallnacht in 1938 kort en klein geslagen werd door nazi's. Met zijn ouders vluchtte Pressler daarna naar Palestina, vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. De familie die achterbleef in Europa, werd grotendeels vermoord. Pressler vertelde later dat hij op de vlucht bladmuziek meenam van de Franse componist Claude Debussy, die hij van zijn Duitse pianoleraar had gekregen.

Die bladmuziek zou later het startschot vormen van zijn succes. Vlak na de oorlog, in 1946, brak Pressler door op het Debussy Concours in San Francisco. Deelnemers moesten daar 27 werken van Debussy uit hun hoofd spelen. Pressler, toen 22 jaar, kende er een week voor de wedstrijd slechts drie. Zestien andere stukken kon hij met moeite last-minute vinden, en onderweg naar San Francisco kocht hij de laatste partituren. Hij bestudeerde de muziek in de trein, onderweg naar het concours. Een dag later zou hij het Debussy Concours winnen, en daarmee zijn naam als pianist vestigen.

Spelen tot je 120 bent

Eind jaren 40 zou Pressler zich definitief in Amerika vestigen, en zijn naam veranderen van Max naar Menahem, wat Hebreeuws is voor 'trooster'. In 1955 stond hij aan de wieg van het bekende Beaux Arts Trio, samen met de Franse violist Daniel Guilet en de Amerikaanse cellist Bernard Greenhouse. Hoewel de andere leden van het trio gedurende 50 jaar regelmatig wisselden, bleef Pressler altijd het Beaux Arts Trio leiden.

Nadat het Beaux Arts Trio in 2008 ophield te bestaan, startte Pressler op 84-jarige leeftijd nog een solo-carrière die hem rond de wereld voerde. Als 90-jarige debuteerde hij als pianist in het beroemde Berliner Philharmoniker. Hij wilde zijn hele leven blijven spelen, zei hij in interviews: "Ik ben de gelukkigste man die ik ooit heb ontmoet. Ik wil blijven spelen tot ik 120 ben."

In 2018 speelde Menahem Pressler nog Debussy's 'Clair de Lune' bij het NTR-programma Podium Witteman: