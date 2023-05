Acht doden bij schietpartij winkelcentrum Texas, schutter doodgeschoten

Bij een schietpartij bij een winkelcentrum in de Amerikaanse stad Allen, dichtbij Dallas, zijn tenminste acht doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond, meldt de lokale politie. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 61 jaar oud.

De vermoedelijke schutter is door agenten doodgeschoten. Naar een mogelijke tweede verdachte werd enige tijd gezocht, maar de politie zegt nu dat de doodgeschoten schutter vermoedelijk alleen handelde.

De schietpartij vond plaats rond 15.30 uur lokale tijd, toen het erg druk was in het winkelcentrum Allen Premium Outlets, in de staat Texas. Op videobeelden van lokale nieuwszenders is te zien hoe bezoekers wegvluchten uit het winkelcentrum, aangespoord door politie-agenten. Een van de bezoekers vertelt aan Fox News: "We hoorden ineens allemaal knallen, en we zagen vonken alsof het recht voor ons gebeurde." Ze zegt dat ze snel dekking kon zoeken in een winkel.

Tactical gear

Andere ooggetuigen beschrijven een schutter die rondliep en op mensen schoot, gekleed in tactical gear: beschermende kleding die ontworpen is voor leger en politie, zoals een kogelwerend vest.

Dit jaar zijn er in de VS al 198 massa-schietpartijen geweest, blijkt uit een overzicht van de organisatie Gun Violence Archive. Dat is het hoogste aantal sinds 2016. Een 'massa-schietpartij' is in hun definitie een schietpartij waarbij tenminste vier mensen het slachtoffer worden, de dader niet meegerekend.