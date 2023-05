Rodrygo leidt Real Madrid naar Spaanse bekerwinst tegen Osasuna

De Spaanse beker is voor de twintigste keer gewonnen door Real Madrid: 2-1. Osasuna - tiende in La Liga - bood dapper tegenstand, maar bleek niet opgewassen tegen het Madrileense sterrenensemble. Rodrygo was met twee treffers de gevierde man.

Osasuna bereikte pas één keer eerder de finale van de Spaanse beker. Dat gebeurde in 2005, toen Real Betis te sterk was. Ook nu leek een overwinning een grote uitdaging, zo gaf coach Jagoba Arrasate al toe voor het duel.

Diezelfde trainer zag dat zijn ploeg - die nog niet gefocust bleek - al binnen twee minuten op achterstand kwam. Een rampstart dus. Real-aanvaller Vinícius Júnior soleerde knap richting het doel van Osasuna, gaf voor en vond Rodrygo die koel binnenschoot.