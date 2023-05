Cambuur-trainer Ultee na degradatie: 'Is langzame dood van anderhalf jaar geweest'

Hiermee doelt de trainer op het feit dat Cambuur de laatste achttien maanden slechts zes eredivisieoverwinningen boekte. Ook Bangura had weinig vertrouwen meer in een goede afloop.

Door de 3-0 thuisnederlaag tegen FC Utrecht is degradatie voor Cambuur een feit. Een harde klap voor de club uit Leeuwarden, al zagen trainer Sjors Ultee en aanvoerder Alex Bangura de degradatie al van mijlenver aankomen. Ultee: "Het is een langzame dood van anderhalf jaar geweest."

Voor die supporters hebben zowel de trainer als de aanvoerder waardering. Ultee: "Het was weer uitverkocht, terwijl we afgeschreven waren. Ze blijven zingen."

Toch had Ultee zich er nog niet helemaal bij neergelegd: "Je bent boos, teleurgesteld. Je denkt continu aan wat er anders had gekund. En je bent toch ook aan het nadenken over hoe je de laatste wedstrijden kan presteren. Dat ben je verplicht aan de supporters."

Want het doel is om zo snel mogelijk terug te keren naar de eredivisie. Cambuur krijgt een nieuw stadion, dat eind dit jaar of begin volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Daarmee kan de club volgens Ultee vanwege hogere inkomsten een structurele eredivisieclub worden.

Maar eerst moeten ze dan weer promoveren, het liefst volgend seizoen al zegt Bangura. Ook Ultee zegt dat dat het doel is, al zal het niet zo makkelijk gaan als de meeste mensen volgens hem denken.

Niet gek ook, na een seizoen met 23 nederlagen in 31 wedstijden. Bangura is dan ook duidelijk: "Ze zeggen: je staat waar je staat. Als je doelpunten weggeeft en zelf niet scoort ga je gewoon uit de eredivisie. Het is een harde conclusie, maar we waren gewoon niet goed genoeg dit seizoen."