Ajax en AZ komen niet tot scoren in vermakelijke topper, PSV lachende derde

Ajax heeft de kater van de verloren bekerfinale tegen PSV niet weg kunnen spoelen. In een aantrekkelijke topper tegen AZ had Ajax wel het betere van het spel, maar slaagde de ploeg er niet in de bal tussen de palen te krijgen: 0-0. Omdat ook AZ de kansen die het kreeg niet wist te benutten, behoudt Ajax wel de derde plaats in de eredivisie. PSV, dat eerder op de avond moeizaam met 1-0 won van Sparta, is de lachende derde en kan als nummer twee in de eredivisie het ticket voor de voorronde van de Champions League bijna niet meer ontgaan.

Aantrekkelijk begin Het duel in de Johan Cruijff Arena - waar de regen door het geopende dak naar binnen gutste - begon alleraardigst met kopballen van Brian Brobbey en Vangelis Pavlidis, een poeier van Jens Odgaard en een fijne krul van Mohammed Kudus. Na ruim een kwartier kreeg AZ een eerste reuzenkans: Tijjani Reijnders dook na een splijtende pass van Yuki Sugawara zomaar vrij voor Ajax-doelman Geronimo Rulli op. Reijnders aarzelde te lang, zodat de Argentijnse goalie de bal kon afsnoepen en ook Myron van Brederode en Sven Nijmans wisten zich geen raad met de rebound. Drie minuten later was het bijna raak aan de andere kant. De bedrijvige Steven Bergwijn kapte naar binnen en liet AZ-doelman Mathew Ryan kansloos met een daverende knal, maar die zag tot zijn opluchting hoe de bal via de binnenkant van de paal weer het veld invloog.

Steven Bergwijn slaat de handen voor de ogen. - ANP

Daarmee was het nog niet gedaan met de kansen. Zo kreeg Brobbey de wind van voren, toen hij een iets te hoge voorzet van Dusan Tadic net niet in het doel wist te koppen. Tot onbegrip van de meegelopen Kudus, die in de rug van de brede spits een stuk beter bij de bal had gekund. Aan de kans vlak voor rust zal Brobbey vermoedelijk langer terugdenken. Davy Klaassen zette hem met een subtiel tikje vrij voor het doel, maar Brobbey verzuimde een hoek te kiezen en stuitte weer op doelman Ryan. In de rebound raakte Bergwijn opnieuw het aluminium, de bovenkant van de lat dit keer.

Odgaard haakt geblesseerd af Het wedstrijdplan van AZ beperkte zich tot afwachten en profiteren van de snelle omschakeling en daarmee werden de Alkmaarders ook wel degelijk gevaarlijk. Het uitvallen van aanvaller Jens Odgaard - een belangrijke pion in die omschakeling - was dan ook een tegenvaller. De Deen ging twee weken geleden tegen RKC nog per brancard van het veld, was kort voor het duel met Ajax nog een twijfelgeval en zal dat ook zijn in aanloop naar de halve finale in de Conference League tegen West Ham United komende donderdag. Nog voor rust zocht Odgaard met een zak ijs de kleedkamer op. Zijn vervanger was Mayckel Lahdo.

Jens Odgaard in duel met Steven Bergwijn - ANP

Ajax-trainer John Heitinga had zijn eigen zorgen en dan hebben we het niet over zijn onzekere positie voor het komende seizoen. Na rust bleek ook Kudus niet fit genoeg om verder te spelen. Heitinga loste dat op door Owen Wijndal in de ploeg te brengen en jongeling Hato naar het centrum te verplaatsen.

Lahdo raakt de paal Een gok of niet, in de tweede helft was het alleen nog Ajax dat de klok sloeg. AZ liet zich aanvallend amper nog zien en moest met veel spelers terug om de aanvalsgolven van Ajax te weerstaan. Dat lukte vrij aardig, want Ajax wist in de drukte maar niet de vrije man te vinden. Tadic was nog het dichtst bij de openingstreffer uit een vrije trap, maar zijn door Clasie van richting veranderde schot verdween net naast de paal. In het laatste kwart van de wedstrijd kroop AZ toch nog uit zijn schulp en was ook bijna succesvol. Invaller Lahdo haalde uit van een meter of twintig, maar zijn schuiver rolde via de binnenkant van de paal op miraculeuze wijze voor het Ajax-doel langs.